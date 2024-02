SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma hora e meia após o início da apresentação de Michel Teló, o público continua a chegar ao Ibirapuera e lota o trajeto do trio.

Para evitar acidentes, o cantor pediu aos foliões um cuidado especial com as crianças enquanto o veículo se movimentava. Mais cedo, ele também pediu atendimento para uma moça que passava mal em frente ao bloco.

Mesclando os próprios hits com sucessos do passado, o cantor convidou Roberta Miranda ao palco no início do show e, por volta das 14h, foi a vez de seu filho, Teodoro, 6, fazer uma participação especial cantando "Pense em mim", de Leandro e Leonardo.

Além de Teodoro, a esposa de Teló, a atriz Thaís Fersoza, acompanha a apresentação em cima do trio.