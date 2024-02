SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os foliões do bloco Pesadão, em Santo Amaro, contam com poucos recursos para se refrescar e proteger do sol intenso neste domingo (11).

Leques, bonés e viseiras distribuídos por marcas patrocinadoras do evento se incorporavam à diversidade de fantasias.

As poucas sombras da avenida Arquiteto Carlos Bratke eram disputadas por centenas de pessoas, mesmo distantes do trio elétrico.

Para aproveitar a festa e garantir conforto à filha de 4 anos, o cozinheiro Vitor Souza, 26, trouxe um guarda-chuva a concentração. Debaixo da sombra circular, se abrigavam ele e outros três familiares. "Assim a gente consegue aproveitar por mais tempo", justificou.

Mesmo no início do bloco, o calor já motivava alguns atendimentos no posto médico montado no local ?sem casos graves, porém.

Nos limites laterais da pista, alguns funcionários do bloco borrifavam água nos foliões.

"Não achei que fosse fazer tanto sol. Nem a bebida está ajudando, porque esquenta muito rápido", diz Lorrany Bulhões, que aproveitava a festa com o marido Felipe Anthony, 26. "Poderiam dar estrutura de água pra gente, igual tem em outros eventos", disse ele.