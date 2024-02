SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma idosa foi vítima do golpe do falso sequestro em Santos (SP). Para pagar o resgate, a senhora vendeu os pertences da família a uma joalheria e chegou a transferir R$ 11,5 mil aos criminosos.

Os golpistas pediam R$ 200 mil para libertar o filho da idosa. A vítima, então, solicitou auxílio de sua cuidadora, e as duas foram até uma joalheria vender pertences da família a fim de pagar o resgate do falso sequestro.

Após fazer a venda das joias, foi transferido o valor de R$ 11,5 mil para a conta de uma pessoa do estado do Rio de Janeiro. As informações são da Polícia Civil.

Poucos minutos após efetuar o depósito, o filho da vítima foi informado do golpe sofrido pela mãe.

O filho tentou recuperar os bens na joalheria. O dono do estabelecimento, porém, alegou que seria impossível devolver os pertences, uma vez que as joias já haviam sido derretidas.

A família foi então a uma delegacia. A Polícia Civil pediu à Justiça um mandado de busca e apreensão contra a joalheria, que fica no bairro Aparecida.

Após a expedição do mandado, os policiais do 7º DP de Santos foram até o local e recuperaram parte dos produtos vendidos pela vítima.

O comerciante foi ouvido em inquérito policial. Segundo a Polícia Civil, ele "será investigada sua participação no delito patrimonial".