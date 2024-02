FOLHAPRESS - "Transgressão na veia, isso é Carnaval, isso é rock". É a assim que um dos fundadores do Bloco Toca Raul, Emilio Rangel, descreve a folia que ocupa a Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro.

Há 12 anos, a festa ocupa o centro da capital fluminense e mistura marchinhas tradicionais carnavalescas com as músicas clássicas de Raul Seixas.

O cortejo, que fica parado na praça, conta com um palco onde, em cima, em vez de uma bateria de samba, toca uma bateria clássica. Junto a ela, guitarras e baixos.

"Carnaval combina com o que você quiser, Raul também. E com a Praça Tiradentes combina ainda mais", diz Rangel.

"Aqui a gente faz um Carnaval com muitos ritmos, desde marchinhas, frevo, cavalo marinho. Mas, claro, sempre com um toque de rock".

Neste ano, o bloco tem como tema "A onda tá certa". É uma referência a uma entrevista que o cantor baiano deu à Glória Maria quando seu carro Opala foi destruído pelo ressaca do mar que invadiu a orla do Rio, em 1977.

Na ocasião, Raul disse: "Eu tô a favor [da ressaca]. A onda está certa. O que tá errado é esse negócio de aterro, de botar edifício, tá entendendo? Eu sei que dancei com vidro aí, com tudo, mas tudo bem. A natureza tá certa".

Além disso, a escolha é uma forma também de lembrar o aniversário da morte da jornalista. Na época da entrevista, Glória descreveu Raul como "defensor da natureza".

