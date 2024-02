FOLHAPRESS - Um dos destaques do Carnaval de Salvador, o cantor Leo Santana abriu os desfiles na tarde deste domingo (11) no circuito do Campo Grande acompanhado por uma multidão de fãs.

Desfilando em um trio elétrico sem cordas, aberto ao público, o cantor comandou a Pipoca do Gigante e emendou sucessos em série e foi acompanhado pelo corpo da multidão ao tocar "Perna Bamba", sucesso em parceria com a banda Parangolé e inspirado na música "La Bamba".

Os desfiles acontecem sob céu nublado após a chuva forte registrada pela manhã em Salvador. O Campo grande ainda terá trios elétricos como Psirico, o cantor Carlinhos Brown, e o desfile de blocos indígenas como o Commanches do Pelô.