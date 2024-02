FOLHAPRESS - Fundado em 1984 como forma de protesto político durante as campanhas Diretas Já, o Simpatia é Quase Amor celebra seus 40 anos debaixo de altas temperaturas pelas ruas de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Neste domingo (11) de carnaval, o bloco trouxe dois carros de som para comandar o desfile. O carro extra é para receber as pessoas que já colaboraram com a agremiação, incluindo artistas que criaram desenhos das camisetas e compositores dos sambas.

Ao todo, mais de cem músicos dão voz e ritmo ao bloco, que embala a tarde dos foliões com marchinhas de carnaval e sambas clássicos. A expectativa é que ao menos 30 mil pessoas acompanhem o bloco pela Avenida Vieira Souto.

O tradicional bloco é conhecido por homenagear uma personalidade a cada carnaval, mas, em 2024, os homenageados foram os próprios fundadores e componentes do Simpatia é Quase Amor, como forma de comemoração pelas quatro décadas da agremiação.

Com o enredo "40JÁ", trazendo a idade do bloco e fazendo referência ao movimento das Diretas Já, o Simpatia iniciou a concentração às 14h da tarde na praça General Osório e saiu em direção à orla por volta das 16h. A partir de então, as cores lilás e amarelo, temáticas do bloco, tomaram as ruas de Ipanema.