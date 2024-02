SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 30 minutos após a interrupção do show de Pabllo devido ao calor, parte do público desistiu de aguardar a retomada do bloco e trocou o trio por um passeio no Parque do Ibirapuera.

As entradas abertas no tapume facilitam o deslocamento e o acesso ao portão 10 do parque, onde os foliões conseguem comprar bebidas que não são vendidas na folia. O carrinho da água de coco, por exemplo, logo formou fila.

A Folha de S.Paulo perguntou à Prefeitura de São Paulo sobre a interrupção do bloco e aguarda o posicionamento da administração municipal.

