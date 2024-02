SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos três blocos do Carnaval de rua de São Paulo distribuíram brindes em apoio a Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, neste domingo (11).

Acompanhe tudo sobre o Carnaval pelo Brasil Apesar de não fazerem menção direta ao candidato, leques coloridos trazem impresso o bordão "Fica, vai ter bolo" e a imagem de um pedaço de bolo. A referência é o sobrenome do candidato, que tem, inclusive, um podcast chamado "Café com Boulos".

Outra versão do brinde traz os dizeres "São Paulo mais gostoso com bolo" e, de novo, o desenho de uma fatia do doce.

O brinde foi distribuído no bloco Prato do Dia, em Santa Cecília (região central da cidade), no Explode Coração, que ocupou a avenida São Luís, e no Bloco do Fuá, também no centro. Os itens foram entregues aos foliões sem menção ao candidato nem às eleições municipais. No caso do Fuá, porém, Boulos estava presente no desfile do bloco.

A ação faz parte de um movimento que reúne ao menos 34 blocos em apoio à candidatura de Boulos. Encontros foram organizados em uma espécie de campanha antecipada no fim do ano passado.

Procurado, o partido afirmou não ter participação na distribuição dos leques e que se tratou de uma iniciativa dos blocos.

O candidato marcou presença no Carnaval paulistano e participou do desfile da escola de samba Vai-Vai, que abriu a segunda noite no Sambódromo do Anhembi neste sábado (10). Boulos também apareceu no bloco Tarado Ni Você e no já mencionado Bloco do Fuá, que saíram no centro da capital.

A candidata pelo PSB, Tabata Amaral, também viu no Carnaval uma chance de exposição e acompanhou o desfile do Vai-Vai.

Neste ano, a agremiação defendeu um samba-enredo que homenageou os 40 anos da cultura hip hop no Brasil e fez uma série de críticas sociais como uma forma de retratar a rua como um espaço constantemente disputado pela arte na cidade de São Paulo.

Já o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, participou da cerimônia que marcou o início oficial do Carnaval paulistano na noite de sexta-feira (9), ao lado do governador em exercício, Felício Ramuth (PSD), e do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite (União Brasil).

Ao passar pela avenida do sambódromo, Nunes foi vaiado pelo público que estava nas arquibancadas. A primeira-dama, Regina Carnovale Nunes, reagiu: "Pessoal da arquibancada, parabéns para vocês", disse ela, olhando e acenando ao público que vaiava.