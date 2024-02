SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O domingo de Carnaval em São Paulo foi marcado por blocos cujo ritmo principal passava ao largo do samba, das marchinhas e do axé, embora os intérpretes adaptassem hits para o alalaô.

A mistura de estilos musicais foi o que embalou as multidões, com o sertanejo Michel Teló, entoando o clássico "Evidências", e Pabllo Vittar e seu frenesi, no Parque Ibirapuera, e a cantora pop Iza, agitando seu cortejo ao som de "Pesadão", em Santo Amaro.

Michel Teló começou seu desfile com o bloco Bem Sertanejo por volta das 12h30. Cantou Anunciação, de Alceu Valença, mas, em seguida, Teló que reinterpretaria clássicos da música sertaneja em ritmo de axé .

O sertanejo teve o reforço da cantora Roberta Miranda, que estreou no Carnaval no Ibirapuera, para aumentar o coro caipira.

No bloco da cantora Iza, que desfilou por volta das 11h, na zona sul de São Paulo, além dos sucessos pops da artista carioca, por volta das 15h20, o funk foi o que tomou conta da trilha sonora do grupo do Pesadão. Isso porque subiu ao palco MC Carol, primeira convidada da atração.

Sucessos da cantora, como "Meu namorado é maior otário" foram entoados em coro pelo público. Em alguns pontos, rodas de dança foram abertas em meio à multidão.A apresentação de MC Carol durou cerca de 40 minutos.

Com o bloco caminhando para a hora final, teve início o show da banda NX Zero, de pop-rock. O grupo apresentou sucessos antigos ao público, como "Onde estiver" e "Cedo ou tarde".

A exibição da cantora Pabllo Vittar acabou sendo afetada pelo calor e pelo excesso de pessoas passando mal, o que acabou paralisando o desfile. Mesmo assim, ela desfilou hits e completou o dia de Carnaval sem samba, nos megablocos paulistanos.

NO RIO, TOCOU RAUL

Após um atraso de cerca de 40 minutos, o desfile do tradicional bloco Toca Raul, na Praça Tiradentes, região central do Rio, finalmente teve início.

O bloco fez críticas às grades de contenção que rodearam a praça e impediram livre circulação dos foliões. Pessoas precisaram dar a volta na praça para chegar ao cortejo.

No início do show, a banda do Toca Raul também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eles fizeram referência às investigações da Polícia Federal sobre as suspeitas de tentar abolir o estado democrático de direito durante a gestão passada do governo federal.

A atriz Dira Paes, 54, marcou presença no grupo. Ela disse que acompanha o bloco há muitos anos.

"Esse bloco que acompanho há muitos anos, o Toca Raul, que faz uma homenagem linda ao cinema brasileiro, e também por isso eu estou aqui todos os anos", disse a atriz à reportagem.