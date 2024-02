SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcado pelas cores vermelhas vestidas por músicos e frequentadores, figuras de foice e martelo, fantasias de Fidel Castro, bandeiras de Cuba e outras referências à esquerda, o Bloco do Fuá terminou os trabalhos por volta das 18h30 no Bixiga, na região central de São Paulo.

O bloco teve a presença do deputado estadual Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a prefeito da capital. Leques de papel que faziam referência a ele, com o desenho de um bolo e o bordão "fica, vai ter bolo", eram um item comum.

A explicação é que os fundadores do bloco têm ordenação de esquerda e inclusive se articulam com integrantes do movimento Bixiga Sem Fome.

"A proposta é ser um grupo aberto, isso vem desde a concepção do bloco, tanto que uma das regras é que qualquer um pode participar dos ensaios", disse Vânia Cristiane, 34, que toca surdo na bateria do Fuá. "A orientação é ocupar a rua", disse.

O beijo na boca também foi uma característica marcante dos momentos finais do bloco. Os foliões do Fuá estavam mais desinibidos em relação a outros blocos da região central, como o Explode Coração e o Ilú Obá De Min.

Apesar do fim das apresentações por volta das 18h30, o público continuava ocupando a rua Treze de Maio, que estava fechada para carros, às 19h.