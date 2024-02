FOLHAPRESS - Maior festa de rua, o Carnaval vai além dos momentos de lazer e celebração coletiva. É também uma oportunidade para pequenos comerciantes faturarem mais que em qualquer outra época do ano.

Com a movimentação intensa em Olinda (PE), os tradicionais tapioqueiros do Alto da Sé costumam abrir na sexta, primeiro dia de folia, e só fecharem suas barracas na madrugada da quarta-feira de cinzas (14). Acampam por lá mesmo, dormindo no chão e em barracas para não perder nenhum cliente.

Seu João José trabalha no local desde 1985 e relata que há anos essa prática se tornou comum. "É direto, a gente não fecha nem por um minuto ao longo de todos esses dias. Tem gente com fome a qualquer hora", aponta.

Mesmo com o fluxo muito mais fraco de foliões de madrugada, ele comenta que ainda assim vale a pena a exposição e a certa insegurança que predomina noite adentro. "Esse ano achei o policiamento um pouco mais fraco. Mas tem mais gente brincando em Olinda com certeza! E mais turistas, pessoas de fora de Pernambuco também, que não conheciam a verdadeira tapioca daqui."