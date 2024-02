SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo informou que 45 pessoas foram atendidas nos três postos médicos do Ibirapuera neste domingo (11).

O número ?ainda parcial? representa quase um terço do total de atendimentos nos 20 postos montados ao longo dos trajetos dos megablocos.

Em toda a cidade, 150 pessoas buscaram ajuda médica nas tendas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. A pasta informou que o número total de atendimentos será divulgado apenas nesta segunda-feira (12).

Na tarde deste domingo, muitos foliões passaram mal com o calor. Algumas pessoas desmaiaram. O bloco da cantora Pabllo Vittar foi suspenso poucas horas antes do encerramento devido à preocupação com o mal-estar dos foliões.

Mais aguardado do carnaval, muitas pessoas deixaram de ouvir o trio para fugir da multidão e do calor. Algumas pessoas se dirigiram ao parque do Ibirapuera em busca de bebidas geladas e sombra. A situação levou alguns foliões a ultrapassarem tapumes metálicos e até a escalarem o Auditório do Ibirapuera, dentro do parque. Eles foram removidos por agentes de segurança do próprio parque.