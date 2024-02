RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A bateria da Porto da Pedra, primeira escola do Grupo Especial a desfilar na Sapucaí neste domingo (11), aqueceu o público da arquibancada ao se direcionar para o recuo da avenida.

Os componentes estão vestidos representando o cordel de Manoel Cabloco, o "Cobra-Choca na Pega do Lobisomem", que narra o enfrentamento entre um valente sertanejo e o lobisomem que assombrava o sertão.

A rainha de bateria é a modelo Tati Minerato, que vai desfilar com uma fantasia brilhante que representa o brilho lunar.

A escola traz para a avenida o enredo "O Lunário Perpétuo: A profética do Saber Popular", baseado em um livreto de 1594.

INTEGRANTES RETIRADOS

Quatro integrantes de uma das primeiras alas da Porto da Pedra foram retirados no meio do desfile, ainda no setor 1.

Segundo eles, as fantasias atrasaram e eles foram retirados.

"É muita desorganização", afirmou uma das integrantes, desolada.