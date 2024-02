FOLHAPRESS - O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, desfila na Beija-Flor de Nilópolis neste domingo (11), pelo Grupo Especial do Rio. A escola é a segunda da noite e conta a história de Rás Gonguila, figura histórica do carnaval de Maceió, cidade de origem de Lira.

Na concentração, ao lado do deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ), Lira cumprimentou Anísio Abrão David, presidente de honra da Beija-Flor que já foi condenado na Justiça por fazer parte da cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

"Os governos realizam parcerias público-privadas, incentivam a cultura. Ninguém pode desconhecer que a escola de samba é um movimento democrático. Independentemente de como chegou até aqui, o carnaval é fundamental da cultura brasileira", disse Lira, ao ser perguntado pela Folha sobre a relação entre políticos e contraventores.

O presidente da Câmara afirmou ser torcedor da escola. "É a minha escola do coração. Sou Beija-Flor desde criancinha. Sempre venho aqui, fico nos camarotes, mas é a primeira vez que desfilo. E ontem estava em cima do trio elétrico de Bell Marques, em Salvador."