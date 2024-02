SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Especialistas divergem se é crime trama de Bolsonaro, economia da solidão move setor de serviços, Brasil fica fora do futebol masculino das Olimpíadas e outras notícias para começar esta segunda-feira (12).

ATAQUES À DEMOCRACIA

Definição criminal de articulação golpista de Bolsonaro é controversa. Há quem entenda que reuniões sobre decreto já eram execução de crime e quem veja como atos preparatórios.

POLÍTICA

Braga Netto e Ramos moraram em prédio apontado por PF como palco de reunião golpista. General Ramos diz que seus valores não coadunam com golpismo; Braga Netto não respondeu.

POLÍTICA

Políticos se aproveitam do Carnaval com distribuição de abadás e menção em sambas. Tribunais pelo país acumulam representações com denúncias de abuso de poder político e econômico.

CARNAVAL

Calor intenso, episódios de violência e golpe tiram parte do brilho do Carnaval em SP e BA. Centenas de pessoas tiveram de recorrer a atendimento médico durante desfile de megablocos; em Salvador, pagodeiro foi esfaqueado.

MERCADO

Com 24% da população se dizendo só, 'economia da solidão' cresce. Especialistas ainda tentam entender aumento de pessoas que não têm ou não querem companhia.

ESPORTE

Brasil perde da Argentina, fica fora do futebol masculino das Olimpíadas e amplia lista de vexames. Geração liderada por Endrick faz campanha irregular e atuais bicampeões ficam fora dos Jogos.

SANJAY GUPTA

Não se aposente e peça ajuda, diz Sanjay Gupta sobre saúde do cérebro. Para neurocirurgião, nossa genética não é mais determinante do que nosso estilo de vida para desenvolvimento de demência.

MUNDO

Brasileiro sequestrado pelo Hamas há 4 meses ganhou neto batizado de 'coragem'. Família de Michel Nisenbaum, 59, continua à espera de notícias do parente levado por terroristas enquanto buscava neta.

SAÚDE

Casarões abandonados de Alto de Pinheiros, em São Paulo, viram criadouros do mosquito da dengue. Secretaria Municipal da Saúde fará ação de bloqueio casa a casa e nebulização nos próximos dias.

EQUILÍBRIO

Psicólogos dão dicas adaptadas para quem enfrenta o transtorno. Como confrontar a ansiedade e buscar novas perspectivas neste ano.

CARNAVAL

Escola de samba formada só por mulheres estreia no Carnaval do subúrbio do Rio. Turma da Paz de Madureira vai disputar a Série Bronze no desfile da Intendente Magalhães, na zona norte da cidade.

CULTURA

Anúncio de gloss de Cardi B com piada sexual é cortado no Super Bowl. Peça sobre produto que promete lábios mais volumosos fez trocadilho entre as palavras em inglês para 'pato' e 'pênis'.