SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma carreta tombou, pegou fogo e interditou a rodovia Presidente Dutra na cidade de Queluz (SP), sentido Rio de Janeiro.

O acidente aconteceu por volta das 6h20. O tráfego está "interditado na pista expressa", entre os quilômetros 15 e 13, segundo a concessionária CCR RioSP.

O fogo foi controlado e ninguém se feriu. Embora as duas pistas tenham sido interditadas no momento do acidente, às 8h ela já havia sido liberada no sentido capital paulista.

A carreta transportava enxofre, segundo PRF (Polícia Rodoviária Federal). A polícia e agentes da CCR RioSP atuam juntos para liberar a pista.