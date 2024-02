RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um servidor terceirizado foi flagrado usando um veículo com identificação da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania de Manaus para deixar pessoas em um bloco.

A prefeitura de Manaus disse que tomou conhecimento do fato ao ser marcada pelas pessoas nas redes sociais. As publicações do vídeo foram feitas neste domingo (11/02).

O homem foi identificado e demitido por justa causa. Ele era funcionário terceirizado de uma empresa que presta serviço à secretária e estava na função havia apenas uma semana.

A Secretaria afirma que veículos oficiais devem ser utilizados apenas em serviço.

