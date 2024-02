RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio prendeu, no sábado (11), três homens que tentaram retirar ingressos para um camarote do Sambódromo por meio de procurações falsas. Os suspeitos estavam em um hotel em Copacabana, na zona sul da cidade.

De acordo com as equipes, o trio estava sendo monitorado pelo setor de inteligência da delegacia do Leblon. Os agentes constataram que eles adquiriram os ingressos utilizando cartão de crédito em nome de outra pessoa.

Também no sábado, policiais fecharam uma loja de cópias no Shopping Rio Sul, em Botafogo, também na zona sul, por imprimir e plastificar credenciais falsas da Marquês de Sapucaí.

No local, foram encontradas as credenciais falsas, bem como equipamentos para sua produção. Ninguém foi preso.

A investigação apontou que os donos de credenciais legítimas forneciam ou vendiam um QR-Code que validava os documentos para os falsificadores. Na loja, esse QR-Code era replicado várias vezes, e passes falsos eram montados com as fotos dos "credenciados".

No esquema, um passe falso chega a ser vendido por até R$ 3.000,00.

A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para identificar todos os envolvidos.

No segundo dia de desfiles, ao todo, nove pessoas foram presas, sendo três por falsificação de documento particular; cinco por uso de documento falso e uma pessoa por lesão corporal, em contexto de violência doméstica. Os registros foram feitos na delegacia temporária instalada no setor 11 da Marquês de Sapucaí.