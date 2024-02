SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bloco Vou de Táxi iniciou o percurso no Ibirapuera, zona sul de São Paulo, com uma mistura de celebração e crítica, no início da tarde desta segunda-feira (2).

A vocalista da banda ressaltou a alegria de todos estarem em festa após a pandemia de Covid019. Por outro lado, falou da incerteza que tomou conta dos blocos neste ano.

Dezenas de blocos, incluindo grupos tradicionais no Carnaval paulistano, não foram às ruas por falta de recursos.

Em seu discurso, ela comentou que a situação é ainda mais complicada em blocos que não possuem um artista conhecido, como é o caso do Vou de Táxi, que usa o repertório dos anos 1990 e 2000 para agitar os foliões.

Foi inclusive com grandes sucessos dessa época que a apresentação começou. Primeiro, o público fez coro ao som de Anna Júlia, da banda Los Hermanos, e em seguida o Ibirapuera tirou o pé do chão com "Vamo Pulá!", de Sandy e Júnior.