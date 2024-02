SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caetano Veloso e Gilberto Gil foram às ruas de Salvador para desfilarem no bloco dos Filhos de Gandhy.

Os cantores estiveram sobre o trio elétrico do tradicional bloco baiano. Eles usaram as vestimentas que são identidade dos Filhos de Gandhy, que incluem turbante, colares e trajes nas cores azul e branco.

O bloco homenageou Caetano este ano teve como tema "Beleza Pura", música do artista baiano. "Beleza pura o desfile do Filhos de Gandhy. Obrigado pela homenagem! Ajayô!", escreveu Caetano, em publicação no Instagram.

Caetano foi ao desfile acompanhado de sua esposa, Paula Lavigne. Já Gilberto Gil levou o filho José e o neto, Bento Gil.