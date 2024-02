RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O bloco Sargento Pimenta saiu para seu tradicional cortejo neste domingo (12), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Diferente do que pregou Baby do Brasil em Salvador, o bloco está longe de pensar no fim do mundo. "Vamos cancelar esse apocalipse, pessoal!", disse Nina Becker sob aplausos da multidão.

Ela também participou do bloco para fazer uma homenagem à Rita Lee. Nina cantou grandes singles da carreira da cantora, que morreu em maio de 2023. "Vamos celebrar Rita e que as músicas dela continuem nos educando para sempre", disse ela.

Mas não foi só de Rita que o Sargento Pimenta vive. O bloco também tocou músicas famosas do Carnaval, como a parceria de Ivete Sangalo e Ludmilla, "Macetando", e sucessos dos Beatles.