SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 20 anos desapareceu ao tentar atravessar o rio Mucajaí, em Roraima, na tarde de domingo (11). O Corpo de Bombeiros está realizando buscas para encontrar o rapaz.

O jovem nadava com dois amigos na tentativa de atravessar o rio. Os bombeiros dizem que quando dois deles estavam concluindo a travessia, perceberam que o amigo não conseguiu. O jovem gritou por socorro e desapareceu logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros diz que foi acionado às 16h10 deste domingo (11). A equipe de busca e salvamento foi enviada com mergulhadores e uma embarcação para realizar as buscas iniciais, chegando ao local por volta das 17h46.

As autoridades realizaram buscas até as 21h. Foram feitas buscas submersas e na superfície, mas os bombeiros não obtiveram sucesso. As buscas recomeçaram nesta segunda-feira (12). Os bombeiros dizem que enviaram uma nova equipe de mergulhadores ao local.