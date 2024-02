SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aperto e calorão marcaram a travessia da Espetacular Charanga do França pelo bairro da Santa Cecília, no centro paulistano, a partir das 10h desta segunda-feira (12).

Ganhando ares de megabloco nos últimos anos, o desfile de instrumentistas liderados por Thiago França ficou grande demais para as ruas estreitas de sua rota. A multidão em abadás e acessórios azulados anda espremida nas ruas e calçadas. O empurra-empurra também é agravante. Algumas pessoas, incluindo a reportagem, caíram em razão de trancos.

A situação piorava quando a banda parava para tocar ou o cortejo enfrentava curvas -são muitas. A cada uma delas, grupos desistiam do bloco e buscavam novos destinos. Alguns indivíduos, porém, ficavam presos na multidão. "Não dá, isso tem que migrar para um espaço maior. Alguém vai morrer na situação atual", disse a psicóloga Helena Caldas, 45, uma das retirantes.

Outra coisa castigou os carnavalescos nesta manhã: o calorão. Às 9h, os termômetros já marcaram 30ºC em São Paulo, e a densidade humana só aumentava a sensação térmica. Moradores da Santa Cecília até tentaram ajudar, jogando água de seus prédios através de mangueiras. Era, porém, batalha perdida contra o Sol. "Tá muito abafado, tem muita gente e pouco espaço, ninguém curte assim. Nem os braços dá pra levantar", declarou o fisioterapeuta Gabriel Luz, 27.

Houve relatos de pessoas passando mal devido ao combo de temperatura e aperto.

Ao som de marchinhas, axé e hits do rock, a charanga atraiu também figuras políticas, caso do deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) -saudado com um eloquente "Arra, Urru, o Suplicy é nosso"- e o candidato à prefeitura paulistana Guilherme Boulos (Psol). Este deixou o ambiente catártico.

"Prefeito, prefeito", gritavam os presentes enquanto Boulos abraçava os integrantes da banda. "Fora, Nunes", emendaram os foliões por minutos, em referência ao atual prefeito, Ricardo Boulos (MDB), que disputará a reeleição..

Não é a primeira vez neste Carnaval que o candidato apoiado por Lula (PT) é ovacionado. Isso ocorreu em outros grandes blocos, caso do Acadêmicos do Baixo Augusto e o Tarado Ni Você.

