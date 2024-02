RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O calor intenso que atinge o Rio de Janeiro tem sido um fator de dificuldade para os foliões do Carnaval de rua, mas também para quem acompanha os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Somente neste domingo (11) na primeira noite das agremiações do grupo especial, 628 pessoas foram atendidas nos postos médicos montados pela Secretaria Municipal de Saúde no Sambódromo. A maioria dos atendimentos, segundo a pasta, foi por mal-estar devido ao calor e ao esforço do desfile, ou por estar há muitas horas sem se alimentar e se hidratar direito.

Mais de 40 pacientes que precisavam de maior suporte acabaram encaminhamos para UPAs ou a hospitais de emergência.

Seis postos médicos estão distribuídos em pontos estratégicos da avenida Marquês de Sapucaí e funcionam das 19h até as 6h, ao fim dos desfiles. A estrutura de atendimento conta com um setor de hidratação.

No total, desde sexta-feira (9), quando começaram os desfiles com a apresentação das escolas da Série Ouro, foram feitos um total de 1.226 atendimentos.