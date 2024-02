SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A praça em frente à Aleslp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com uma estátua em homenagem a Gandhi, virou o refúgio de foliões que acompanham o bloco Vou de Táxi.

Sob a sombra das árvores e o vento fresco, muitos recarregam as energias sentados na grama, ao som de Michael Jackson.

O cantor americano é encarnado pelo artista Rodrigo Teaser, que iniciou sua participação no bloco com a música We Are The World, em uma sintonia inesperada com a mensagem do líder indiano.

"Não costumamos passar por aqui quando passeamos no parque, nunca tinha visto a estátua", disse a analista de sistemas Daniela Rodrigues, 42.

Assim que viu a estátua, ela chamou Edvaldo Santos, 43, um admirador de Gandhi. "Olha seu amigo aqui, brincou".

"Estávamos no sol e aproveitamos que o trio parou para 'pegar uma fresca' aqui na praça, ir ao banheiro e beber água antes de voltar para o trio", disse Daniela.