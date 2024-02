RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os foliões que brincam nos blocos de rua estão mais conscientes sobre o descarte de lixo no Carnaval do Rio, segundo a Comlurb (empresa de limpeza urbana da cidade).

"De modo geral, neste ano, eles estão utilizando mais os contêineres disponibilizados pela Comlurb na concentração dos blocos e ao longo do percurso", afirmou a companhia.

Os números, no entanto, são expressivos. As equipes removeram 138 toneladas de resíduos dos blocos que desfilaram na capital fluminense somente neste domingo (11).

Os blocos que geraram mais lixo foram: Simpatia É Quase Amor, com 26 toneladas; Bangalafumenga, 21,5, e Boi Tolo, com 9,4 toneladas.

Desde o pré-Carnaval, no dia 13 de janeiro, já foram recolhidas cerca de 505 toneladas de resíduos dos blocos de rua. De lá pra cá, foram aplicadas 583 multas, sendo 71 por descarte de pequenos resíduos.

Além disso, 512 pessoas foram flagradas urinando em via pública. A multa é de R$ 773,65 cada.

Para deixar os pontos de passagem dos blocos com cheiro agradável, a Comlurb conta, neste ano, com 2.000 litros de essência de eucalipto concentrada para a lavagem das vias com água de reuso.