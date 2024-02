SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Mudança do Garcia, tradicional bloco de protestos do Carnaval de Salvador, teve foliões com plaquinhas com a mensagem "Macetando o Apocalipse", em alusão ao episódio envolvendo as cantoras Ivete Sangalo e Baby do Brasil.

O professor de história, Diogo Lessa, 44, foi um dos que adotou a fantasia do "Macetando o Apocalipse", e ainda a tiracolo o livro "Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak.

"Para a gente adiar o fim do mundo, a gente tem que ser um pouquinho feliz. Tem que aproveitar o Carnaval contra esse bicho que devora tudo, que só pensa em dinheiro. A gente quer desacelerar e macetar um pouquinho", afirmou.

Na madrugada deste domingo (11), Baby cantou a música Menino do Rio junto com Ivete Sangalo no circuito Barra-Ondina. Após a música, Baby afirmou que o apocalipse está próximo e clamou aos foliões que buscassem Jesus Cristo.

Na ocasião, Ivete reagiu com bom humor: "Não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse", disse, antes de cantar o sucesso "Macetando".