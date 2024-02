SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O desfile da Mudança do Garcia, bloco que tem como marca principal os protestos no Carnaval de Salvador, teve por afagos ao presidente Lula (PT), fantasias críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) e manifestações contra o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Um dos carros do bloco, que atrai sindicatos, movimentos sociais e políticos de partidos de esquerda, trazia placas com elogios à "honestidade do presidente Lula". Mais adiante, um grupo de foliões se fantasiou de Polícia Federal com críticas a Bolsonaro.

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) foi poupado, mas houve críticas aos serviços do Planserv, plano de saúde dos servidores estaduais. Por outro lado, sobraram críticas ao prefeito Bruno Reis, que deve disputar a eleição em outubro.

Uma das placas trazia uma foto do prefeito e outra de Davi, participante do Big Brother Brasil, com o bordão "calma, calabreso".

A Mudança do Garcia teve o desfile de bloquinhos com bandas de samba, rodas de capoeira e desfiles de servidores públicos acompanhados por fanfarras.