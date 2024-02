SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla João Bosco & Vinícius, principal atração desta segunda (12) no Carnaval no Ibirapuera, assumiu o comando do bloco Villa Country Pinga Ni Mim por volta das 16h15.

Os sertanejos escolheram o sucesso Chora, Me Liga para abrir a apresentação e logo alguns foliões se juntaram para dançar a dois.

Diferentemente do que ocorreu no domingo (11), quando não havia espaço suficiente para o público durante o show da cantora Pabllo Vittar, o trio com os cantores parou próximo ao Monumento às Bandeiras. O local, determinado como fim do percurso dos blocos, possui uma ampla saída e uma saída de emergência, além de mais sombra. Assim, o público consegue aproveitar com maior tranquilidade.