SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma massa de rostos jovens invadiu a av. Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (12). Ali, ocorria a apresentação do bloco Dre Tarde, organizado pelo DJ Dre Guazzarelli.

Nas mãos dele, sucessos da música brasileira ganharam novas mixagens que fizeram sucesso entre os presentes. A atração, comemorando sua sexta edição, ainda recebeu o celebrado DJ britânico Jonas Blue.

O cortejo também foi sucesso noutro quesito: sedução. Foliões desfilavam, inclusive, fantasias com adereços tendenciosos. "Me chama de traficante e vem conhecer a minha boca", dizia uma placa no pescoço da atendente Maria Clara Nunes, 25.