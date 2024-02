RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A comida do camarote da Sapucaí no Rio interditado pela Vigilância Sanitária neste domingo (11) era preparada em vaso sanitário junto com meias, afirma o Ministério Público Estadual.

A promotoria afirmou que o buffet servido aos clientes estava sendo preparado no banheiro masculino de um dos setores da arquibancada do sambódromo. Cerca de 500 quilos de alimentos encontrados no sanitário e na cozinha do camarote foram descartados pela equipe de fiscalização.

A dona do buffet e uma pessoa responsável pelo espaço foram presas em flagrante, por crime contra as relações de consumo, segundo informou a Polícia Civil. O nome delas não foi divulgado.

A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio) identificou o espaço como Lounge Sapucaí localizado no Setor 13 do Sambódromo. A reportagem tenta contato com a assessoria do espaço.

Ainda de acordo com a Liesa, os responsáveis do camarote não obtiveram autorização para a instalação de uma cozinha no local e que o banheiro estava sendo utilizado de maneira irregular.

A cozinha improvisada foi fechada em operação conjunta com o Ministério Público Estadual e agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária.