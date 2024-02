SALVADOR, BA (FOLHARESS) - Acompanhado por uma multidão de fãs, o cantor Igor Kannário exaltou Baby do Brasil nesta segunda-feira (11) em seu desfile no circuito do Campo Grande.

"Falar que Baby Consuelo disse que Jesus está voltando e é maluca todo mundo sabe. Mas Jesus está voltando. Jesus usa os loucos para confundir os sábios", afirmou Kannário.

Kannário, que é um dos principais nomes do pagode baiano, afirmou ainda "que ainda há tempo de correr para o braços do Senhor" e que, para isso, não é preciso estar na igreja: "Jesus olha o nosso coração."

Na madrugada deste domingo (10), Baby cantou a música Menino do Rio junto com Ivete Sangalo no circuito Barra-Ondina. Após a música, Baby afirmou que o apocalipse próximo e clamou aos foliões que buscassem Jesus Cristo.

Na ocasião, Ivete reagiu com bom humor: "Não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse", disse, antes de cantar o sucesso "Macetando".