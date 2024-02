SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A harmonia será o critério de desempate de notas para as escolas de samba que desfilaram no Carnaval de São Paulo em 2024. O sorteio que definiu a regra foi realizado na tarde desta segunda-feira (12) na sede da Liga Independente das Escolas de Samba, na zona oeste paulistana.

A divulgação das notas será realizada nesta terça (13), a partir das 16h. A TV Globo vai transmitir ao vivo as apurações e, depois, as transmissões estarão disponíveis na plataforma de streaming Globoplay.

Serão nove quesitos avaliados na seguinte sequência: evolução; comissão de frente; fantasia; enredo; samba-enredo; bateria; alegoria; mestre-sala e porta-bandeira; e harmonia.

A apuração das notas ocorre no Anhembi, sem a presença do público e restrita aos representantes das agremiações. Os horários previstos são: 16h para o Grupo Especial, 18h para o Grupo de Acesso 1 e 20h para o Grupo de Acesso 2.

Ao todo, a votação conta com 45 jurados (36 titulares e nove suplementes), cinco por quesito. As notas variam de 9 a 10 com casas decimais. São lidas por quesito e a menor delas é descartada. Ao final, as quantias são somadas e as duas escolas que tiverem as menores pontuações totais serão rebaixadas, disputando o Carnaval 2025 no Grupo de Acesso I.

Em São Paulo, 14 agremiações disputam o título do Carnaval 2024: Camisa Verde e Branco 2, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Independente, Acadêmicos do Tatuapé, Mancha Verde, Rosas de Ouro, Vai-Vai, Tom Maior, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi.

Os desfiles do Carnaval na capital foram abertos na noite de sexta-feira (9) com a velha guarda do samba de diversas escolas de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi vaiado pelo público ao abrir os desfiles, no Sambódromo do Anhembi (zona norte da capital).

Também houve quem gritasse "Boulos" e "faz o L" da arquibancada, em referência ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato e provável concorrente de Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano.

A primeira noite de desfiles do Grupo Especial foi marcada por enredos com referências à África, pela homenagem ao ex-jogador Adriano Imperador e pela cena de uma bailarina atravessando a avenida na ponta dos pés. Entre as escolas, chamaram a atenção principalmente a Mancha Verde, a Rosas de Ouro e a Dragões da Real.

A volta da Vai-Vai à elite do Carnaval, e os desfiles da atual campeã Mocidade Alegre e da Império de Casa Verde foram os destaques da segunda e última noite de apresentações do Grupo Especial de São Paulo, que terminou na manhã deste domingo (11).

Já Gaviões da Fiel levantou a arquibancada com enredo futurista e Tom Maior, Águia de Ouro e Acadêmicos do Tucuruvi levaram lindas homenagens para a avenida.

Vai-Vai foi a primeira a desfilar, fazendo o público agitar as tradicionais bandeirinhas na arquibancada e cantar o samba em homenagem aos 40 anos do movimento hip-hop.

A Saracura apresentou um passeio pelos anos 1970 e 1980, enchendo a avenida de empoderamento negro -com peruca black power em diversas fantasias- e referências ao hip hop na cidade de São Paulo. Expoentes do movimento, como Nelson Triunfo, a cantora Negra Li e integrantes dos Racionais MC's e participaram do desfile.

O grupo do rapper Mano Brown -que acompanhou os puxadores do samba- foi homenageado em uma das alas, batizada com nome do álbum "Sobrevivendo no Inferno".