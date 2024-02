RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os desfiles do Grupo Especial nesta segunda-feira (12) fecham a disputa no Carnaval que comemora os 40 anos do Sambódromo.

Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Viradouro desfilam nesta noite. No domingo (11) desfilaram Porto da Pedra, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz.

Ao longo das décadas, o preço dos ingressos das arquibancadas do Sambódromo encareceu e os camarotes ganharam espaço. Mas ainda há quem procure, pelas frestas, acompanhar o espetáculo sem ter de pagar por isso.

Na avenida Presidente Vargas, parte do público acompanha a concentração das escolas de samba sentado à beira do canal do Mangue. Antes o espaço contava até com arquibancadas de madeira e era chamado de 'setor 0', uma brincadeira com o setor 1 da arquibancada, onde os ingressos são mais baratos.

Outra fresta possível de acompanhar a concentração sem pagar é o viaduto 31 de março. Dali, o público acompanha a entrada das escolas e torce para que os adereços dos carros alegóricos não quebrem no viaduto. A cena não é incomum.

O casal Márcio Fernandes, 52 e Nídia Fernandes, 54, tirou do porta-malas do carro duas cadeiras de praia e as posicionaram em direção ao Sambódromo, bem ao lado do canal do Mangue.

"Estávamos de passagem e vimos que dava para assistir daqui. Estacionamos o carro aqui perto, tínhamos essas cadeiras na mala e decidimos curtir um pouco", afirma Márcio, torcedor da Portela, a segunda a desfilar.

"Aqui é bacana, mas ainda vale a pena comprar a arquibancada. É um espetáculo", afirma Márcio.

"Não compramos porque preferimos ficar soltinhos", complementa a esposa Nídia.