FOLHAPRESS - Hit do carnaval, o samba da Mocidade Independente de Padre Miguel explodiu a Sapucaí quando começou o desfile da escola da zona oeste.

O samba-enredo sobre o caju viralizou e chegou a ser o primeiro colocado do Rio de Janeiro mas plataformas digitais.

Um dos carros alegóricos da escola, com as representações do caju na cultura popular, teve certa dificuldade de entrar na avenida e foi celebrado pelo setor 1 quando finalmente alcançou a pista.

A alegoria exala cheiro de caju.