FOLHAPRESS - A Mocidade se destacou pela inovação da Comissão de Frente, que teve uma componente se apresentando na arquibancada na Sapucaí.

Com leveza, contou a história do Caju.

Um dos compositores do samba-enredo da escola, o humorista Marcelo Adnet participou do desfile fantasiado do pinto francês Debret.

Ao lado dele, a atriz Regina Casé represou a pintora brasileira Tarsila do Amaral.