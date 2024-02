RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ludmilla abre o último dia do Carnaval de rua com seu bloco que já se consagrou clássico das ruas cariocas. Com músicas de funk e pop conhecidas por todos os brasileiros, o Fervo da Lud foge por completo do estigma do incidente violento de 2019 e se faz um evento seguro calcado no respeito dos foliões pela cantora.

Ludmilla, ao passar com o trio elétrico pelo Paço Imperial, uma residência clássica transformada em museu na Avenida Primeiro de Março, pediu aos foliões que evitassem se apertar pelo caminho estreito, respeitando os limites das leis da física.

O resultado foi uma migração em massa de foliões que, deparados com o pedido cálido da diva pop, preferiram contornar o edifício por trás e alcançar o bloco pela frente, evitando, assim, o empurra empurra que tipicamente maltrata aqueles com problemas de respiração, claustrofobia e pequena estatura.

Fã de carterinha da cantora, a manicure Kesia Serra da Costa, 20, veio de Campo Grande, zona oeste do Rio, para o bloco às 7h da manhã e afirma que o respeito dos foliões ultrapassa a cantora e seu carisma e se torna "um respeito ao próximo né, ao ser humano, ela também é humana".