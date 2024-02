RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A presença de uma pessoa debaixo de uma fantasia de castor levantou especulações na Sapucaí sobre a presença de Rogério de Andrade. Presidente da escola e apontado como contraventor pela Promotoria, ele cumpre pena com uso de tornozeleira eletrônica.

Procurada, a assessoria da escola disse que "trata-se de uma brincadeira, obviamente, de torcida nas redes sociais".

Durante a semana, Andrade fez um pedido judicial para desfilar, sem sucesso. O público na arquibancada comentava sobre a possibilidade de ser Andrade debaixo da fantasia, que deixava o rosto e o corpo cobertos pela pelúcia.

Fabíola Andrade, sua esposa e rainha de bateria, disse que estava triste sem a presença de Andrade no desfile. Ela chegou a sambar ao lado do mascote durante boa parte do desfile.