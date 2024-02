RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Calmo, mas bastante emocionado com a recepção dos componentes da Portela. Essa foi a descrição que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Silvio Almeida fez à coluna na concentração da escola azul e branco de Madureira, subúrbio do Rio. "É o reconhecimento do meu trabalho sério e de compromisso com as pessoas e o Brasil", diz.

Silvio contou que estava estreando no Carnaval do Rio. "Não poderia ficar de fora de um enredo tão potente. A Portela me convidou e aceitei prontamente", disse Almeida, que veio representando o advogado Luís Gama, abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro e patrono da abolição da escravidão do Brasil.

O ministro ainda disse que leu várias vezes o livro que a Portela baseou no enredo: "Um defeito de cor" da escritora Ana Maria Gonçalves. "É uma obra clássica e importante da nossa cultura".

