RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A segunda-feira de Carnaval foi um dia de bastante trabalho para Bruna Marquezine e Sasha Meneghel. As duas foram contratadas para fazer "ativações" no Nosso Camarote, e parece que seguiram à risca o que estava no contrato. A julgar pela atitude de ambas, era proibido falar com jornalistas e dar atenção a fãs. Um ou outro e olhe lá.

Sasha chegou primeiro, ao lado do marido, que até outro dia se chamava João Figueiredo mas agora mudou seu nome para João Lucas.

Ela usava top e minissaia dourados, vazados, cheios de pedrarias, e fazia o que sua equipe pedia: "Foto aqui agora", e Sasha parou por cerca de dois minutos em frente às lentes com João.

Eles se beijaram (a pedido dos fotógrafos), tchau e bença. A filha de Xuxa foi levada a uma área em outro andar para fazer uma ação experimentando cores variadas de batom.

João permaneceu lá embaixo, e conversou simpaticamente com a imprensa. Falou até sobre uma suposta briga com Enzo Celulari. Aos 23 anos, ele deu aula de como fugir do assunto, tergiversando com a sabedoria de um veterano.

Primeiro disse que não queria entrar em detalhes, e depois saiu-se com essa: "Na vida, a gente aprende a amar e dar prioridade para as pessoas que querem nosso bem e que amam a gente também. Isso faz parte da maturidade. Vale a pena investir em amizades e em pessoas legais".

Sasha e João se encontraram em seguida e foram juntos para o cercadinho vip de Carol Sampaio.

Enquanto isso, a atriz e influencer Rafa Kalimann estava rodeada de repórteres, falando animadamente sobre a vilã que vai interpretar em "Família é Tudo" quando, de repente, todos os jornalistas saíram em disparada em outra direção, deixando-a praticamente sozinha.

Era Marquezine quem chegava na área. Seu compromisso profissional era com uma marca de refrigerante, por isso ela surgiu no camarote segurando uma latinha da bebida com cristais Swarovski incrustados.

Também posou para fotos e não parou para falar com os jornalistas ?aqueles que deixaram Rafa Kalimann para ir conversar com ela. Bruna subiu, fez seu trabalho e foi ao encontro da amiga Sasha na área exclusiva de Carol, onde Gloria Pires, Cleo Pires e Cris Vianna batiam altos papos entre uma escola e outra.