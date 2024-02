SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo do Amapá decretou situação de emergência em Macapá para atender famílias que sofrem com a erosão e queda de casas no complexo do Aturiá, na orla do rio Amazonas. A medida é uma recomendação da Defesa Civil Estadual.

O decreto foi assinado na noite desta segunda-feira (12) pelo governador Clécio Luís (Solidariedade). No sábado, 16 famílias foram afetadas por danos estruturais causados pela erosão em suas casas. Uma delas precisou sair do imóvel.

Segundo a Defesa Civil, o avanço do rio Amazonas no Aturiá é um fenômeno que acontece desde 2013, principalmente no inverno amazônico. O órgão acompanha a situação para identificar os pontos mais críticos.

Com o aumento das chuvas e a força das águas, as casas que ficam na orla correm risco.

O decreto de emergência possibilita a intensificação de ações de assistência social na região. O Comitê de Respostas Rápidas do governo avaliou os danos nas residências e está em contato com as famílias que sofreram prejuízos.

As famílias receberam colchões e kits de alimentos e higiene pessoal, além de apoio psicológico, atendimento médico e cadastro em programas sociais como o Renda Para Viver Melhor e o Aluguel Social.

Os moradores que precisaram sair de uma das casas do complexo foram para a casa de parentes. O imóvel corre risco de desabamento e uma idosa que mora no local tem baixa visão.

O governo estadual afirma que existem projetos para construção de um muro de arrimo no local e para a urbanização da orla do Aturiá.

"Identificamos que algumas pessoas vivem em situação de alta vulnerabilidade social e econômica e, por isso, reunimos vários órgãos do governo para prestar assistência", disse a secretária de Assistência Social, Aline Gurgel.