SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos anos 1970, quando a TV colorida chegava ao Brasil, Fábio Cavicchio Parra, 52, ficou encantado com as cores do Carnaval. Logo, ele juntou seus brinquedos, como Forte Apache, Lego e Playmobil, e os enfileirou como se estivessem na passarela do sambódromo. Aos 9 anos, ele já desfilava em escola de samba e agora, adulto, é diretor cultural da Mocidade Alegre.

Parra leva a experiência carnavalesca para a sala de aula na rede pública de ensino de São Paulo. Ele diz que, desde 1997, quando se tornou professor de artes, defende a escola de samba como forma de ensino multidisciplinar.

Desde então, ele estimula atividades para o ensino fundamental que envolvem canto, dança e habilidades manuais, como desenho.

Fabinho da Cênica, como o professor é conhecido no Carnaval, também aborda em sala elementos de cenografia e figurinos teatrais, utilizando técnicas aprendidas nos bastidores da preparação da folia. "A gente só ensina o que a gente sabe", afirma.

Em uma de suas aulas, por exemplo, Parra explicou "para o público", como ele chama seus alunos, o que era uma comissão de frente. Ele diz que a parte da dança e das performances, cheias de ilusionismo, encantam as crianças, mas a linguagem desse setor, ele explica, não se limita a essa apresentação na avenida.

Segundo o professor, os alunos aprendem na prática a criar esse cenário utilizando recursos simples como cabo de vassoura e tecidos para dar vida às suas visões artísticas.

Inspirados pelos ensinamentos carnavalescos do docente, uma turma pegou uma cortina que ia ser trocada na escola e a transformou numa espécie de tapete que, ao ser balançado, logo se transformava no movimento de um rio.

Nessa mesma representação, os alunos também montaram um barco, onde eles se posicionaram como se estivessem dentro da embarcação. De repente, de um movimento rápido, surgiu Nossa Senhora em um manto azul. Essa atividade era uma releitura da Comissão de Frente da Salgueiro, de 2015.

"Esses alunos se desafiaram a criar coreografias envolventes e efeitos visuais surpreendentes, inspirados na inovação e na criatividade que caracterizam a comissão de frente da Salgueiro. Tudo com material que estava ali disponível no colégio. É um trabalho coletivo, como numa escola de samba."

A participação dos alunos no projeto é voluntária. Uns preferem não se envolver na prática e atuam como avaliadores ou simplesmente apreciam o trabalho dos colegas, respeitando a diversidade de talentos e interesses.

Outra pitada carnavalesca na aula de artes são os desenhos de figurinos usando técnicas de Carnaval.

"Fazemos imagens de representações humanas e animais, croquis, tudo com a cara do Carnaval. Tem aluno que prefere fazer com cara de mangá, de games, cada um faz do seu jeito."

Cantar é outra prática. "Na hora de ensinar os alunos a cantar, faço como se estivéssemos na escola de samba. Seja qual for a música, a minha entonação é de samba-enredo."

O professor também se inspira no Boi-Bumbá, cultura trazida para o Carnaval de São Paulo por profissionais de Parintins (AM), que também ajudam a construir a festa que vai para o Anhembi. Alunos usam caixas de pizza e plástico-bolha para criar suas versões da lenda amazônica.

Parra, que completa 27 anos no serviço público, já passou por agremiações como Rosas de Ouro. Atualmente, ele trabalha na Escola Estadual Oscar Thompson, de tempo integral, no Cambuci, no centro de São Paulo.

O Carnaval na cidade de São Paulo, entre blocos e desfiles, contará com 31.400 agentes públicos.