SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A versão paulistana do bloco Galo da Madrugada, uma tradição pernambucana, teve início com público de tamanho ainda modesto na manhã desta terça-feira (13) no parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

Os foliões encontram ritmos de frevo, axé maracatu, e lotação menor em relação aos outros dias de carnaval. Há trios elétricos e uma bateria que anda em cortejo e tive ritmos tradicionais.

"Está um pouco mais tranquilo em comparação a domingo, mesmo agora de manhã", diz o tecnólogo em automação industrial Ricardo da Silva, 42, que veio ao Ibirapuera pela segunda vez neste carnaval. "Não vi nada igual ao que foi o show da Pabblo [Vittar, no domingo, quando foliões passaram mal por causa do calor]."

Esta é a terceira edição do Galo da Madrugada na capital paulista - a primeira vez foi em 2020. O bloco já foi considerado o maior do mundo.