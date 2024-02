SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cãozinho Loki e seu tutor, Giorgio Toniolo, participaram do bloco Não Serve Mestre em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (12).

O bloco Não Serve Mestre desfilou pelas ruas de Pinheiros por volta das 14h. O grupo fez o seu cortejo logo após o término de Me Lembra Que Eu Vou. Entre um e outro, várias pessoas se aglomeraram embaixo de árvores para escapar do forte calor de 34º C que marcava os relógios da região.

Quem passava pelo local observava, no entanto, a presença de uma figura ilustre: era o Loki, um cãozinho de três anos, da raça Samoieda, do tipo spitz, originária do norte da Rússia. Muita gente não resistia. Parava para fazer um carinho no animal, mesmo que por poucos segundos.

Giorgio Toniolo, 33, que trabalha com mercado financeiro, é o tutor de Loki. Ele tem a guarda do animal compartilhada com a sua ex-namorada. Segundo ele, este é o primeiro Carnaval do qual Loki (um festeiro nato) participa.

Os dois foram ao bloco fantasiados de Goku ?protagonista de Dragon Ball, um anime e mangá criado por Akira Toriyama, nos anos 1980? e não encontraram dificuldades na entrada do local onde seria realizado o cortejo.

"A gente mora aqui do lado e eu tento sair com ele pelo menos duas vezes por dia. Já que [o bloco] está acontecendo ao lado de casa, vamos sair com ele. E ele gosta de festa e esse tipo de coisa, sempre vai a barzinho comigo. Então, pensei: 'Vamos embora'. O pessoal gosta e é bom também para fazer amizade", disse Giorgio, enquanto Loki permanecia inquieto.

Sobre a alta temperatura, Toniolo admite que isso pode afetar a saúde do bicho dependendo da quantidade de horas. "Prejudica, não tenho o que falar. Para passear uma horinha, não tem importância. Se deixar quatro horas, aí sim vai fazer mal à saúde dele", avalia.

Seguranças, PM (Polícia Militar) e GCM (Guarda Civil Municipal) disseram à reportagem não haver nenhum tipo de recomendação ou restrição para animais que participam com os seus tutores em blocos de Carnaval.