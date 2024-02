RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao completar seu 15º aniversário, a Orquestra Voadora dá início ao seu cortejo no Aterro do Flamengo, no Rio, sob o tema "Carnaval de Debutante". O bloco, que conta com mais de 200 músicos e 100 pernaltas, ocupa os jardim do aterro em um show de cores e sons.

O trajeto, que começa na altura do Outeiro da Glória, segue até o MAM (Museu de Arte Moderna). A megabanda de fanfarra mistura ritmos que vão do pop internacional, como Thriller e I Will Survive, a diferentes gêneros da música brasileira -passando por Lança Perfume, Frevo Mulher e Filhos de Gandhi.

Por conta do calor, o cortejo antecipou seu início. A clássica libélula da Orquestra, alegoria que desfila em frente ao bloco, abriu voo no aterro 10 minutos antes do previsto. A previsão é de que o bloco vá até às 18h.

Para aliviar o calor, alguns ambulantes jogam água nos foliões.