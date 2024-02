RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os dois postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde montados no circuito de blocos do centro do Rio fizeram, na manhã e início de tarde desta terça-feira (13), 129 atendimentos.

A maioria dos pacientes apresentava quadros relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas em excesso e ao estresse térmico, devido ao forte calor.

De todas as pessoas atendidas, 14 precisaram ser removidas para UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) ou unidades hospitalares, para cuidados com maior suporte.