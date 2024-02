SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com menos de uma hora de festa, o calor já causava atendimentos de primeiros socorros no bloco da Pocah. Às 14h50, uma jovem foi levada por bombeiros civis para o interior da corda que separava o público do trio elétrico para ser atendida. Poucos minutos depois, outra menina foi levada em cadeira de rodas para a mesma área para atendimento.

Para aplacar o calor intenso sobre o público, um caminhão pipa lançava jatos d'água sobre a multidão, que respondia com gritos de alívio. Também houve distribuição de água mineral em garrafas descartáveis.

Havia pouquíssimas sombras no circuito do bloco, e os leques se tornaram indispensável para aproveitar a festa debaixo do sol forte.

Modelos descartáveis eram distribuídos por marcas, enquanto outros mais reforçados eram comercializados por vendedores ambulantes no entorno.

"Custou R$ 30, mas pagaria até mais nessa situação", conta a representante comercial Luiza Dias, 30, enquanto se abanava.