SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A distribuição de garrafas d'água motivou uma brincadeira refrescante entre jovens que pulam Carnaval na reunião do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Com os termômetros marcando 31ºC, um grupo de jovens aproveitou a bebida grátis, distribuída por um dos patrocinadores do evento, para fazer uma batalha de água e jogar tudo para o alto.

A brincadeira se soma a duas mangueiras de alta pressão que se alternam em uma chuva artificial sobre o público, provocando gritos de êxtase.

Com uma manhã dedicada ao frevo e ao maracatu, com o Galo da Madrugada paulistano,o parque do Ibirapuera agora tem clima de rave, por causa da música techno no trio elétrico do Bloco da Latinha.