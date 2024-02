SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A leitura das notas do quesito enredo tirou mais uma escola da luta pela ponta do Carnaval 2024 de São Paulo. A Acadêmicos do Tatuapé tirou notas mais baixas e ficou para trás, com 119,9 pontos, deixando apenas Mocidade Alegre e Dragões da Real com 120 pontos.

Na ponta de baixo da classificação, Tom Maior amarga a lanterna, seguida por Camisa Verde, Independente e Vai-Vai. Duas escolas serão rebaixadas para o Grupo de Acesso.