SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A cantora Daniela Mercury desfilou nesta terça-feira (13) no circuito do Campo Grande, em Salvador, e fez uma homenagem ao Ilê Aiyê, bloco afro que celebra 50 anos.

Em um desfile aberto ao público, Daniela desfilou com integrantes do Ilê e com a Deusa do Ébano do bloco, Larissa Valéria.

Em cima do trio, cantou músicas em homenagem ao bloco como "Pérola Negra" e "Bodas de Ouro".

Daniela também fez um discurso contra o machismo e a violência contra a mulher. Mais tarde, fez um dueto com a cantora Mariene de Castro em homenagem ao Olodum, que fez 45 anos.